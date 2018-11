Maserati zbouralo přípojku plynu. Opilý majitel auta se smál

Luxusní maserati se řítilo večerní ulicí v Bušovicích na Rokycansku. Vůz nejprve narazil do domu, odrazil se do sloupku plynové přípojky a nakonec skončil ve sloupu veřejného osvětlení. Po nehodě se na místě nacházel pouze rozesmátý opilý majitel vozidla. Policii ovšem řekl, že neřídil.

Maserati dostalo při nehodě co proto. Přední kapota skončila zmačkaná jako harmonika. V kabině byl vystřelený pouze airbag u řidiče, informoval portál krimi-plzen.cz.

Bylo štěstí, že ve chvíli nehody byla ulice bez lidí. „Přijali jsme oznámení o dopravní nehodě v obci Bušovice. Policisté na místě zjistili, že řidič přejel s vozem do protisměru, kde narazil do domu, sloupku přípojky plynového vedení a do sloupu veřejného osvětlení," uvedla mluvčí policie.

"Na místě se nacházel majitel vozidla narozený v roce 1977, který při provedené dechové zkoušce nadýchal přes jeden a půl promile. Ten ale uvedl, že vozidlo neřídil," doplnila policistka.

Policisté okolnosti nehody, a kdo seděl za volantem, nadále prověřují.