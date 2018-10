Masturbační pauzy v práci by měly být standardem, tvrdí novinářka

Zatímco většina lidí si při únavě a stresu v práci dopřává silnou kávu nebo pauzu na cigaretu, Nadia Bokodyová (34) - redaktorka časopisu She Said - se přiznala, že v takovém případě masturbuje. Informoval o tom britský deník The Mirror.

Nadia se své uvolňovací taktiky v práci rozhodně nestydí, právě naopak. Prozradila, že pokud se při práci cítí napjatá či frustrovaná, dá si poněkud netradiční pauzu. "Je-li to pauza na oběd, vyrazím domů, kde si dopřeju rychlovku s vibrátorem. Občas ale nemohu tak dlouho čekat, takže jdu na toalety, nasadím si sluchátka a dívám se na RedTube, dokud se můj stres nezmírní," napsala Nadia.

"O patnáct minut později se znovu vrátím a jsem mnohem soustředěnější a připravena se vypořádat s tím, co se na mě po zbytek dne navalí," dodala Nadia.

Není to ale jen láska k masturbaci, která Nadiu "nutí" k tomuto způsobu odbourávání stresu. Podle ní je vědecky dokázané, že orgasmus pomáhá stimulovat mozkovou aktivitu. "Studie publikovaná v časopise Journal of Sexual Medicine dokázala, že orgasmy jsou pro mozek lepší než typické mentální cvičení, jako jsou křížovky nebo sudoku," vysvětluje Nadia.

Takže pokud chce zaměstnavatel, aby jeho zaměstnanci odváděli ty nejlepší výkony, měl by v pracovní době zavést pauzy na masturbaci. Nadia dodává, že její praktiky nejsou porušováním etiky na pracovišti. "To, co člověk dělá za zavřenými dveřmi, je jeho věc - pokud to nedělá mimo přestávky," uvedla.