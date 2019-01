Máte cukrovku a chcete zdravě zhubnout? Poradíme, jak na to

Za předpokladu, že trpíte cukrovkou a chcete zhubnout, musíte ke svému tělu přistoupit jinak. Pro zdravého člověka je normální změnit si jídelníček a stravu omezit. Diabetikům se vůbec nic takového nedoporučuje. Naopak. Výrazná změna by vašemu metabolismu nesvědčila. Stejné je to s úbytkem váhy. Běžně se hubne kilo nebo kilo a půl za měsíc. Lidé trpící cukrovkou by neměli shazovat více než půl kila za měsíc.

Ti, kteří cukrovku nemají, změnit jídelníček můžou, ale ti s cukrovkou by neměli. Je pro ně extrémně důležitá pravidelná strava, na kterou jsou navyklí. Pokud zvolí jídlo jiné nebo v jiný čas, může se stát, že budou mít hlad, a to u diabetiků není dobré. Diabetická strava by navíc měla obsahovat asi 30% procent sacharidů, takže na rozdíl od běžných diet, byste neměli vynechávat pečivo a přílohy. Pokud po tom přeci jen toužíte, konzultujte to se svým lékařem.







Rovnou se ale vyvarujte tučného masa, uzeniny a tučných sýrů nebo mléčných výrobků. Vzhledem k tomu, že nemůžete vytvořit perfektní fitness jídelníček, musíte jít o to víc do sportu, ale rozhodně by se nemělo jednat o divokou jízdu na rotopedu. Doporučené jsou spíše klidnější sporty jako rychlejší chůze, umírněný běh nebo krátká jízda na kole. Když už se chcete vrhnout do posilování, nedávejte si takovou zátěž. S klidem ale můžete cvičit jógu, při které se nedělají prudké pohyby.



Až se vydáte cvičit, mějte po ruce vždycky banán, kus pečiva nebo džus. Je totiž možné, že vám klesne hladina cukru v krvi, a vy ji zmíněnými potravinami rychle vyrovnáte. Hubnutí diabetiků se ale neliší v počtu naspaných hodin. Ano, spánkový režim je pro proces hubnutí velice důležitý. Ideální je spát šest až osm hodin a nezapomeňte zalehnout ještě před půlnocí.







Důležité je, si stanovit reálný cíl, už jenom kvůli tomu, že hubnout musíte pomalu. To, aby se vám to podařilo, je i v hlavě. Když si budete říkat, že nikdy nedosáhnete vysněné postavy, tak jí nikdy nedosáhnete. Vizualizovat si výsledek je jedna z nejpodstatnějších věcí. Uvidíte, že když budete věřit, kila půjdou dolů sama.