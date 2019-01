Máte nárok na přídavky na děti? Spočítejte si to na kalkulačce

Přídavek na dítě se týká spíše chudších rodin. Nejedná se o nijak vysokou částku, rodičům v tíživé finanční situaci ale může hodně ulehčit život. Letos na ni dosáhnou ty rodiny, jejichž rozhodný příjem není vyšší než 2,7násobek jejího životního minima. Započítávají se přitom příjmy celé domácnosti, ve které dítě žije.

Penze.cz

ivotn minimum

Výše měsíčního přídavku na dítě se liší podle jeho věku. Do 6 let činí 500 korun měsíčně, od 6 do 15 let 610 korun měsíčně, od 15 do 26 let pak 700 korun za měsíc. Pokud alespoň jeden z rodičů pracuje a jeho příjem dosahuje alespoň 3410 korun měsíčně, přídavek na dítě se zvyšuje o 300 korun.

Rodina musí dokládat vždy příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Ta jsou v každém roce čtyři - leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až listopad. Nemusí tedy vždy jít o tři měsíce, které bezprostředně předcházejí vaší žádosti o dávku.

Penze.cz

Pdavky na dt

Na kalkulačce si jednoduše spočítáte, jestli máte na přídavek nárok a kolik by měsíčně ve vašem případě činil. Zadáte počet členů v jednotlivých věkových kategoriích a průměrný měsíční příjem v předchozích třech měsících. Pokud alespoň jeden z rodičů pracuje, zvolíte, že máte nárok na zvýšený příspěvek.