Máte příznaky spalniček? K obvoďákovi raději vůbec nechoďte

V Moravskoslezském kraji dál přibývá nakažených spalničkami. Hejtmanství a nemocnice se tak obávají, že by mohli onemocnět i zdravotníci. Proto budou zjišťovat, jak účinné je jejich očkování. Lidi s příznaky této nemoci pak vybízejí k tomu, aby nechodili k lékaři, ale zamířili přímo na infekční oddělení.

Zatímco hygienici za celý loňský rok v kraji evidovali šest případů spalniček, letos už je jich deset - z toho je šest dospělých a čtyři dosud neočkované děti. Další lidé setrvávají v karanténě.

Krajský úřad proto svolal zástupce nemocnic a společně s hygieniky se snaží zastavit šíření této nemoci, aby se neopakovala situace z roku 2017, kdy počet nakažených vystoupal ke 130.

Jestli i vy máte příznaky spalniček, jako teplotu, zánět spojivek nebo i vyrážku, k obvodnímu lékaři nechoďte. "Lidé by neměli chodit do ambulancí a vůbec mezi lidi. Zavolat by si měli sanitku a nechat se vyšetřit na infekčním oddělení," radí náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Navíc člověk se spalničkami může nakazit dalších až 18 lidí. Zdravotníci, kteří přicházejí do kontaktu s nakaženými pacienty, budou prověřeni na protilátky proti spalničkovému viru a případně přeočkováni.

Očkování zůstává podle odborníků jediným jistým protiopatřením. Hladina protilátek po očkování v dětství ale po 15 letech klesá a postupem času se blíží nule.