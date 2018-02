Matěj zaskočil porotu SuperStar: "Co bereš?" ptali se! VIDEO

Na castingy v Česku a na Slovensku dorazily tisíce lidí s jediným cílem - zapůsobit na porotu, dostat se do finále, splnit si sen a získat pohádkovou výhru v hodnotě dvou milionů korun. Cesta to ale není jednoduchá!

V porotě, kterou museli soutěžící okouzlit, tentokrát zasedli Pavol Habera, Ben Cristovao, Matěj Ruppert a Katarína Knechtová. A tak jako v předchozích ročnících i letos nebyla nouze o skvělá pěvecká vystoupení, ale také bizarní postavičky.

Jedním ze zpěváků, kteří svým výkonem nevzbudili zrovna takovou odezvu, co chtěli, byl i Matěj z Jihlavy. Brýlatý mladík, který studuje ČVUT, si prý chtěl casting užít. Zřejmě to ale přehnal, protože šokovaná Katarína se nezmohla na nic jiného než otázku, "co bere".

To Matěj Ruppert i Ben Cristovao se u originálně ztvárněné písně What Does The Fox Say komediálního dua Ylvis náramně bavili. Dokonce tak, že vyskočili na stůl a začali tančit! A Pal'o Habera jen zíral...

Posuďte sami na videu, jestli je to výkon hodný SuperStar! Jak to dopadlo i další vystoupení uvidíte už v sobotu od 20:20 na Nově!