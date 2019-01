Matka dvou dětí nepřinesla dřevo. Rodina ji za to měla ubít k smrti!

Slovenská policie řeší otřesný případ, který se stal na Silvestra ve městě Rimavská sobota. Mladá maminka od dvou dětí (29) se vydala do lesa pro dříví. To však nepřinesla a její dvě příbuzné ji za to ubily. O tři dny později ji odvezly do nemocnice, ale bylo už pozdě. Maminka zraněním podlehla.