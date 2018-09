Matka Kulínského promluvila! Na pohřbu budou jen vyvolení

V sobotu byl ve svém bytě Bohumil Kulínský (†59) nalezený mrtvý. Matka Kulínského je z jeho smrti v šoku, avšak podrobnosti vyšetřování nemohla zveřejnit. Pohřeb by měl být pouze v okruhu vyvolených osob, sdělila matka deníku Blesk.

Blanka Kulínská (83), matka bývalého sbormistra Bambini di Praga Bohumila Kulínského, promluvila o jeho smrti, ze které se stále vzpamatovává. Z důvodu probíhajícího vyšetřování nemohla sdělit bližší informace. "Jsem úplně v šoku, úplně mimo. Nemůžu nic říct, probíhá proces vyšetřování," řekla Kulínská deníku Blesk.

Zatím není známo, kdy bude pohřeb Bohumila Kulínského. Jeho matka na něj však chce pozvat jen osoby, které se k němu za ty roky chovali dobře. "Je mi hrozně. Už mluvíme o formě rozloučení. Ráda bych pozvala hlavně ty, kteří se k synovi nikdy neobrátili zády," dodala pro Blesk Kulínská.

Bohumil Kulínský byl nalezen ve svém bytě v sobotu kolem třetí hodiny mrtvý. Zatím není známa příčina jeho smrti, ale podle prvních informací policie se mělo jednat o náhlé úmrtí. "Tři minuty po třetí hodině odpoledne jsme přijali oznámení a vyjeli do Jungmannovy ulice. Případ zatím evidujeme jako náhlé úmrtí, protože z dosavadního vyšetřování nic nenasvědčuje tomu, že by na místě došlo k nějaké mimořádnosti. Samozřejmě to ale dále prošetřujeme," řekl pro TN.cz mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.