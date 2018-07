Matka kvůli dávkám píchala synovi inzulin, odsedí si 6,5 roku

Šest a půl roku stráví ve vězení žena z Havířova, která svému zdravému synovi píchala inzulin. Dělala to proto, aby mohla na chlapce pobírat sociální dávky. Vrchní soud ženě o 18 měsíců snížil trest, který jí v dubnu uložil pražský Městský soud.

Žena má podle rozsudku Vrchního soudu zaplatit chlapci odškodné 200 tisíc a 70 tisíc pojišťovně coby náhradu škody. Ve vězení stráví 6,5 roku. Městský soud ženě původně uložil trest o 18 měsíců delší.

Podle soudních znalců byl zdravý chlapec vystaven dávkám inzulinu nejméně tři měsíce. Žena chlapci píchala inzulin i poté, co skončil v motolské nemocnici. U Městského soudu se bránila, že chlapci píchla inzulin jen jednou a to omylem, to ale vyvrátily znalecké posudky.

Obažoloba uvedla, že chlapci hrozilo, že se u něj rozvine epilepsie. Chlapec po dávkách inzulinu začal tloustnout, bolela jej hlava a objevovaly se u něj třesy. Dávky inzulinu mu způsobily nízkou hladinu cukru v krvi.

Když se ženy zeptal soudce Městského soudu na motivaci, odpověděla: "Protože jsem prostě blbá". Státní zástupkyně argumentovala tím, že se žena prostřednictvím vyvolávání zdravotních potíží u svých dětí snažila získat sociální dávky.