Máma kamioňáka o pohřbu Kočky: Jsem znechucená, je to neetické!

Více než tisíc lidí se v pátek zúčastnilo pohřbu Jana Kočky mladšího, člena známé pražské rodiny Kočkových. Jan Kočka mladší zahynul stejně jako další řidič při dopravní nehodě na dálnici D11, když se svým vozem vjel do protisměru. Matka řidiče kamionu popsala redakci TV Nova s těžkým srdcem své pocity z okázalé ceremonie.

Rodina Kočkových uspořádala svému synovi okázalý pohřeb, to se ale vůbec nelíbí rodině zesnulého řidiče kamionu. "Jsem znechucená. Nešťastná, jestli mně chápete. Já jsem to nemohla unést dneska. Chápu rodinu Kočků. Oni přišli taky o dítě. To jsou strašné, nesdělitelné věci," popsala matka zesnulého řidiče kamionu.

"Každý máme jiné zvyky. Já jsem se jenom divila, že to příslušné orgány mohly povolit. Je to neetický vůči naší rodině. Jestli tam zaznělo i jméno mého syna, tak se k tomu vůbec nemůžu vyjadřovat," s těžkým srdcem dál pokračovala maminka zesnulého Miloslava.

Řidič kamionu již pohřeb měl, což matka Miloslava v telefonátu potvrdila: "My jsme mého syna pochovali minulý pátek. Státní zástupce musel uvolnit tělo pro ten obřad. Takže jsme našli vstřícné lidi a minulý pátek jsme syna pochovali."

Miloslav zemřel 28. září při nehodě, která se stala kolem půl páté ráno na dálnici D11. S luxusním mercedesem tam Jan Kočka mladší vjel do protisměru, kde se srazil s kamionem, který řídil právě Miloslav. Obě auta začala hořet, řidiči svým zraněním podlehli na místě.

Zatím není jasné, proč Kočka jel na dálnici v protisměru, podle jedné z vyšetřovacích verzí ale takto ujel nejméně dva kilometry.