Matka mrtvého miminka je volná nejspíš kvůli odfláklým důkazům

Jana F., kterou soudy v minulosti za vraždu novorozeného synka poslaly na 17 let do vězení a která nyní opustila brány věznice díky úspěšnému dovolání k Nejvyššímu soudu, je na svobodě nejspíš kvůli tomu, že soudy neprovedly dostatek důkazů, které navrhla obhajoba.

Alespoň to je tip advokáta Jany F. Víta Zahálky. "Jistě to samozřejmě nevím, protože ještě nemám k dispozici podrobné odůvodnění rozhodnutí od Nejvyššího soudu. Nicméně to usuzuji z toho, že právě toto jsme v dovolání namítali," uvedl pro TN.cz advokát.

Vysvětlil, že například u krajského soudu navrhl výslech lékařky, která chlapečka v plzeňské nemocnici přijímala. Dále chtěl odborné vyjádření, které mělo zodpovědět otázku, za jak dlouho by se projevila zranění, která chlapec utrpěl, a na jejichž následky nakonec zemřel.

"Předpokládám, že se Nejvyšší soud s těmito výtkami ztotožnil a nařídil soudům nižší instance, aby minimálně část těchto důkazů provedly. I když je to do doby, než obdržím vyhotovené odůvodnění, pouze můj odhad a spekulace," dodal Zahálka.

Nejvyšší soud měl také možnost po zrušení verdiktů krajského a vrchního soudu poslat Janu F. do vazební cely, kde by čekala na nové projednání své kauzy. To se ale v tomto případě nestalo.

"Mohu potvrdit, že žena byla propuštěna z věznice v Opavě a že nebyly shledány vazební důvody," řekl TN.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Žena je tak teď v podstatě volná, i když formálně má statut obžalované. A podle Zahálky se ani nemusí nikde hlásit, jako to musejí dělat například někteří podmíněně odsouzení.

Případ se každopádně vrací v očích soudů na start a hlavní líčení u plzeňského krajského soudu se rozběhne od začátku. Je ovšem pravděpodobné, že některé dříve provedené důkazy (například výslechy svědků či znalecké posudky) se už opakovat nebudou.

Podle obžaloby Jana F. v červenci 2017 tajně porodila doma v koupelně syna, kterého pak vážně zranila na hlavě. V tu chvíli do koupelny vstoupila chlapcova babička, která se začala vyptávat.

Novorozenec tak skončil v babyboxu, ale o den později navzdory veškerým snahám lékařů zemřel na krvácení do mozku. Jana F. od začátku tvrdí, že dítěti neublížila, že se ho v podstatě ani nedotkla.

Podle starších informací má Jana F. ještě syna, kterému je nyní sedm či osm let. Chlapcova babička TV Nova řekla, že hocha vychovává ona, protože Jana F. se o něj dlouhodobě nestará.

