Matka novorozence je obviněná z vraždy, hrozí jí i výjimečný trest

"Krajští policisté obvinili 29letou ženu z Teplic ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Ta má podle kriminalistů na svědomí smrt novorozeného chlapečka. Jedná se o matku dítěte, která mu po porodu neposkytla dostatečnou péči; a v důsledku toho dítě zemřelo," uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Policisté matku dítěte zadrželi v sobotu kolem poledne. Vypátrali ji vlastními silami.

"Obviněná s policií spolupracuje, k činu se přiznala. Policisté podají státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí do vazby. Zároveň si vyžádají znalecké posudky z oboru zdravotnictví. V případě odsouzení ženě hrozí trest od 15 do 20 let vězení, případně trest výjimečný," doplnila Bartošová.

Tělíčko miminka odhozené v popelnici našel ve čtvrtek navečer v popelnici v ulici Zrenjaninská v Teplicích náhodný svědek. Přivolaní policisté nařídili pitvu, která prokázala, že dítě nezemřelo přirozenou cestou.

Celý případ je o to tragičtější, že nedaleko od místa hrůzného nálezu stojí nemocnice s babyboxem.

