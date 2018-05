Matka po 38 letech zjistila, že jí vyměnili dítě. A přišla horší zpráva

Téměř čtyřicet let žili rodiče v domnění, že syn, kterého vychovali, je jejich. Manželé Radigena a Geraldo Gasparovi netušili, že v porodnici na jihovýchodě Brazílie v roce 1980 došlo k záměně dětí.

Když si malého Romualda přivezli z porodnice, netušili, že to není stejné dítě jako to, které žena před několika hodinami porodila. Postupem času ale bylo stále víc zřejmé, že synek není rodičům ani trochu podobný, píše deník Mirror. Rodina musela poslouchat uštěpačné narážky sousedů i známých, čí to je vlastně dítě, když se Romualdo nepodobá ani tátovi ani mamince.

Muž, kterému bude téměř čtyřicet let, se proto nakonec letos v únoru odhodlal a podstoupil testy DNA, aby ukončil všechny pochyby. „Byly tu pořád nějaké řeči. Proto jsem si řekl, že to jednou pro vždy utnu,“ řekl Romualdo.

Zjistil, že nemá se svými milovanými rodiči jediný společný gen! Rodina se ocitla v šoku. Okamžitě kontaktovali porodnici ve městě Juruaia, kde se muž narodil, a vyžádali si kompletní seznam jmen dětí, které se narodily mezi 1. a 7. říjnem 1980. Jediné dvě děti na seznamu, který jim nemocnice poslala zpátky, byli chlapci.

„Když jsme uviděli fotku jednoho z nich, jménem Noel, bylo nám jasné, že je to náš ztracený skutečný syn,“ řekla Radigena. Když se ho ale pokusili kontaktovat, zůstali v šoku. Rodina Noela jim sdělila, že chlapeček zemřel, když mu bylo 1,5 roku. „Nemohu uvěřit, že můj pravý syn umřel. Srdce mi říká, že určitě někde žije,“ plakala zdrcená žena.

Druhá rodina naopak přivítala s radostí, že Romualdo patří jejich krvi. Jeho sestra Nelma je mu údajně neuvěřitelně podobná. Když se Romualdo se svou pravou rodinou setkal, dozvěděl se, že má dalších 8 sourozenců. Test DNA potvrdil, že jsou opravdu stejné krve.