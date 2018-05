Matka popsala horor: Děti našla ve vaně ubodané! Chůva se mstila

Nepopsatelný šok pocítila matka tří dětí, která neplánovaně přišla domů. Ve vaně našla dva ubodané potomky, přímo před jejíma očima se pak jejich chůva bodla do krku a pokusila zabít. To se ale nepovedlo a soud ji po téměř šesti letech poslal na doživotí za mříže.

Jako "čisté zlo" popsal soudce ve verdiktu 56letou Yoselyn Ortegovou, která brutálně ubodala dvě děti, o něž se měla starat. Stalo se tak v říjnu 2012, soud ale rozhodl až nyní. Ortegová jde na doživotí do vězení, píše portál BBC.

reklama

U soudu vypovídala i matka zavražděných dětí Marina Krimová. Popsala, jak spolu s tříletou dcerou Nessie přišla domů do bytu na Manhattanu. Ortegová totiž nedorazila s šestiletou Lucií na pravidelnou taneční hodinu.

"Chtěla jsem se z té strašlivé noční můry probudit, ale to nešlo, protože to žádná noční můra nebyla. Všechno to bylo skutečné. Bylo to jako scéna z hororového filmu," vypověděla Krimová. Ve vaně našla těla Lucie a dvouletého syna Lea.

V okamžiku, kdy otevřela dveře koupelny, se Ortegová bodla nožem do krku. Chtěla spáchat sebevraždu, lékařům se ji ale podařilo zachránit. Krimovou policisté našli, jak křečovitě svírá své poslední dítě a pláče u zakrvácených těl.

Ortegová se u soudu za své činy omluvila a prosila za odpuštění. Její advokát se snažil dokázat, že trpí psychickými problémy a nebyla v době vražd při smyslech. Znalci ale uvedli, že sice trpí depresemi, dobře ale věděla, co dělá.

Podle soudu se cítila chůva v rodině z Upper East Side přepracovaná a málo placená. Neměla dost peněz na školné pro 17letého syna, kterého přivedla do USA z Dominikánské republiky a zapsala na soukromou školu.