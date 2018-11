Matka s dcerou nepřežily krvavé běsnění. Měl je ubodat jejich přítel

Policie zatím moc informací neposkytla. Podle sousedů se obětí vraždy měla stát matka s dcerou a zavraždit je měl přítel jedné z nich. Jakým způsobem je zabil, ale policie nechtěla komentovat.

Podle všeho na ně zaútočil nožem a je možné, že k noži použil i jiný předmět, to ale policejní mluvčí nechtěl potvrzovat. Nechtěl říct ani to, kde je v tuto chvíli vrah. Pouze ujistil, že veřejnost nemusí mít strach, že by ještě někomu ublížil.

V lokalitě se ještě teď pohybují desítky policistů, psovodi se psy a podle všeho hledají další stopy. Asi dva kilometry od místa tragédie srazil vlak člověka, jestli jeho smrt má nebo nemá s dvojnásobnou vraždou nějakou spojitost, policie nekomentovala.

Dvojnásobná vražda se odehrála v objektu, kde mimo jiné žili lidé, kteří se už do rozporu se zákonem v minulosti dostali, a to za majetkovou trestnou činnost nebo drogové delikty Kriminalisté v tuto chvíli vyslýchají důležité svědky. Další podrobnosti k dvojnásobné vraždě prý uvolní v následujících hodinách.