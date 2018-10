Matka se chtěla zabít i s dcerou, ta přežila. Po 15 letech přišel šok

Yazmina přežila vlastní smrt, když jí byly teprve tři roky. Její matka Maxine Carrová v srpnu 2003 vyskočila z balkonu svého bytu v sedmém patře ve městě Maidstone. V náručí svírala malou Yazminu, která přežila, i když se zlomeninami musela do nemocnice. Píše o tom portál The Sun.

Vyšetřovatelé poté zjistili, že 33letou Maxine týral její partner Ivan Delgardo a vyhrožoval, že dceru unese a odveze do jeho rodného Španělska. Yazmina poté byla svěřena do péče jejích prarodičů, kde žila 15 let. Na začátku týdne se ale rozhodla život ukončit.

Dívka skočila z mostu nad dálnicí M20 v Larkfieldu. Předtím si prý vyšla na pizzu s kamarádkou, odkud už se ale nevrátila. "Dostala jsem od ní zprávu ve 21:23, že je v pořádku. To bylo naposledy, co jsem o ní slyšela. Co se stalo pak, se nikdy nedozvíme. Nevíme, co ji k tomu dohnalo," uvedla babička Janet.

Yazmina podle ní byla krásná navenek i uvnitř, i když zároveň hodně emocionální. "Bylo to asi spojené s traumatem, které zažila, když ztratila svoji mámu, ale zdálo se, že to zvládla," dodala Janet. Pro Yazminu prý byli spíše rodiči, než babičkou a dědou.