Matka se zpila na mrazu pod obraz, měla s sebou synka (1)!

Strážníci vyjeli na místo poté, co se dozvěděli, že v Rilské ulici před obchodem popíjejí bezdomovci ve společnosti mladé ženy s batoletem v náručí. Hlídka městských policistů byla na místě velmi rychle.

"Na první pohled bylo zřejmé, že se ani mladá matka alkoholu nevyhýbala. Hlídce sdělila, že sice alkohol pila, ale je v pohodě a schopná sama dojít domů, tak ať ji nechají na pokoji," popsala další momenty mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Jenže dechová zkouška ukázala více než tři promile. A protože mrzlo, strážníci opilou matku i se synkem posadili do služebního auta a čekali, než přijedou státní policisté a někdo ze sociálky.

Jenže to se nelíbilo ženiným společníkům, kteří začali hlídce sprostě nadávat a byli agresivní. Strážníci si proto raději přivolali posily.

"Pro ženu bylo řešení situace zřejmě zdlouhavé. Zcela přestávala kontrolovat své chování, byla agresivní a hrozilo, že by ublížila sobě nebo dítěti. Strážníci na místo proto přivolali také záchranku. Zdravotníci ženu následně převezli do nemocnice. Chlapeček byl za doprovodu sociální pracovnice převezen do zařízení pro děti a mládež. Vše dále řeší policie," uzavřela Seifertová.