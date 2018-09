Matka utopila svou holčičku ve vaně. Měla se zbavit i dalších dětí

Vrchní soud potvrdil 15,5 roku vězení ženě, která loni utopila ve vaně svou novorozenou dceru. Tělíčko pak schovala do dětského pokoje. Soud zamítl ženino odvolání.

V úterý vrchní soud v Praze odmítl odvolání ženy, která utopila novorozence a potvrdil jí trest 15,5 let vězení. Podle státní zástupkyně se měla žena zbavit i dalších potomků, které nechtěla.

Žena (39) loni 28. září porodila zdravou holčičku, kterou následně nechala několik mint ležet obličejem v napuštěné vaně, kde se novorozenec utopil. Tělíčko pak žena ukryla do pračky, další den zabalila do tašek a uložila do krabice, kterou nechala v dětském pokoji.

Na policii zavolal její druh, kterému se chování ženy nezdálo. Žena se poté ke všemu přiznala, odmítla však, že by utopení holčičky bylo úmyslně.