Matka varuje všechny rodiče: Neudělejte stejnou chybu jako já!

Někteří lidé prostě ví, jak se bude jejich dítě jmenovat, ještě předtím, než se narodí. Další ale netuší do posledního okamžiku a miminko pojmenují až poté, co přijde na svět. Ať už to je jakkoliv, svůj názor vám na vybrané jméno rádi poví snad všichni.

reklama

Právě předtím ale jedna matka teď ostatní rodiče varuje. Se svým příběhem se svěřila na webové stránce Scary Mommy, která sdružuje rodiče. Prvního syna chtěla pojmenovat Benjamin po svém dědečkovi. Dopadlo to ale úplně jinak.

"Každý si něco myslel a musel nám to říct. Byly to protichůdné názory, občas vháněly slzy do očí. Některým jsem rozuměla - když mluvíte o zemřelém členu rodiny, je to vždy náročné. Naprosto jsem ale podcenila to, s jakou zarputilostí nám bude část rodiny svůj názor vnucovat," citoval ženu portál Daily Mirror.

Nakonec vybrali úplně jiné jméno - po dědečkovi jejího manžela. Jenže to bylo částečně kvůli tlaku, který na ně příbuzní vytvářeli, a pocitu viny. Právě před tím chce teď nejmenovaná matka další rodiče uchránit.

Z jejího příběhu ale vyplývá, že se sama nepoučila. Když totiž vybírala jméno pro druhého syna, znovu se s nimi svěřila své rodině a blízkým. Protože první chlapec měl rád knihy o Peteru Panovi, chtěli pojmenovat miminko Peter. Někteří příbuzní ale rodiče prosili, aby mu vybrali jiné jméno.

Nakonec nechali rozhodnutí na prvním dítěti. "Když jsme mu řekli, že jsme se ještě na jménu neshodli, podíval se na nás, jako bychom měli devět hlav a řekl: 'Jeho jméno je přece Peter'," vypráví maminka. A tak bylo rozhodnuto. A bylo to prý nejlepší, co se mohlo stát.