Matka viděla zavražděnou Martinu: Její krev nesmyji! Smutné detaily

Zlata, matka Martiny Kušnírové, si přála naposledy vidět svou dceru. I když se těšila, měla smíšené pocity. "Nevím, jak to přežijeme, ale jdeme tam," popsala smutné chvíle pro web Pluska.sk. Vidět mrtvou dceru bylo nepředstavitelně bolestivé.

"Je to hrozné! Ten pocit. Vrhla jsem se na ni, hladila jsem ji po tváři, po těle. I teď mám ještě ruce od krve. Říkali mi, abych se šla umýt. Ne, alespoň pár hodin budu mít na sobě její krev," řekla žena. Prozradila, že její dítě dostalo ránu do čela, ale na patologii ji zamaskovali: "Měla zalepený nos, pravděpodobně na něj spadla a měla ho zlomený. Byla celá zmodralá."

Pozůstalým ve středu vydali úředníci dokumenty, aby si mohli vyzvednout těla zavražděných z patologie. Po vyzvednutí těl a úmrtních listů na matrice Zlata uvedla: "Neumíte si představit, co prožívá matka, já tomu stále nevěřím. To je jako film. Asi mi to dojde po měsíci, když mi budou chybět její telefonáty, její příchody," rozplakala se žena, která těžce prožívala smrt manžela a nyní musí čelit další kruté ráně osudu.

Snoubenci opravovali dům a plánovali děti. Rodina má k dispozici také pitevní zprávu, ze které vyplývá, že miminko zatím nečekali: "Ačkoliv já bych vnoučátka přivítala okamžitě. Řekla, že musím čekat dva, tři roky. Já jsem jim na to řekla, že budu čekat až do chvíle, dokud nebude moci děti mít, nebo dokud nebudete tlačit na vozíku mě."

Rodina už má smuteční oznámení, na kterém je uvedeno, že mladá žena zemřela 21. února. Nebylo totiž jisté, kdy byli snoubenci zavražděni. Jejich tělo našli až po několika dnech. Martinin pohřeb proběhne 2. března ve slovenských Gregorovicích. Televizi Markíza matka zavražděné ženy prozradila, že Martinu pohřbí v šatech, které si pořídila na svatbu.

S Jánem se rodina rozloučí o den později. "Nakonec jsme se rozhodli, že budou pohřbeni každý ve svém městě," řekl TN.cz Martinin bratr. Podle maminky Martiny bude mít na sobě i Ján oblek, který si pořídil na svatbu.

