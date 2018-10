Matka žila s dětmi v hnusné garáži! Lidé mají o viníkovi jasno

Žena s dětmi se měla do garáže v ústecké čtvrti Skřivánek nastěhovat asi před čtyřmi měsíci. Přestože byla pod dohledem sociálních úředníků, podařilo se jí zmizet a dlouho se skrývat. Zřejmě nechtěla dopustit, aby jí byly děti odebrány.

Většina lidí se v komentářích na sociálních sítích matky zastává. Udělala podle nich všechno, co bylo v jejích silách, aby se o děti postarala. "Kdyby svoje děti nemilovala, nikdy by se nesnažila přežívat s nimi v takových podmínkách," myslí si Alena.

Uživatelé sociálních sítích se ve svých příspěvcích veskrze shodli, kdo za to může. Ze situace, do které se matka dostala, viní stát. "Je to ostuda státu a ne té matky. Hlavně, že každý nemakačenko dostane od státu první poslední a ani si toho neváží," rozčiluje se Šárka.

Reportérovi TV Nova se podařilo zjistit šokující podrobnosti k případu. Vše se dozvíte v Televizních novinách od 19:30 na Nově!

A přidávají se další. "Tohle je na žalobu. A ne na žalobu té matky, která se snažila přežít, ale na žalobu na město, OSPOD, na tenhle stát. Hlavně, že se najdou miliardy na jiné," doplnila Františka. "Ženské, která se stará o svoje děti, nedá prostředky, aby mohla slušně žít," přidala se Marta.

Výrazná menšina se pak ptá, proč se žena před sociálkou skrývala. "Chudáci děti. Kdyby byla co k čemu, zařídí si aspoň nějaké příspěvky. Další věc - existují charity a azylové domy. To neměla snahu už kvůli dětem?" ptá se Petra.

Podle informací TV Nova se ale sociální pracovníci snažili rodině pomoci, jak mohli. Žena ale zmizela z původního bydliště a nebylo možné ji dohledat. Až na základě oznámení sousedů, kteří slyšeli křik dětí z garáže, se začala o případ zajímat policie.

Podívejte se na reportáž: