Samoživitelům svítá nová naděje! Mohou brát alimenty od státu

Maminkám, kterým bývalý partner neplatí alimenty na děti, svítá nová naděje. Do Sněmovny jde totiž návrh na tzv. zálohované výživné. Díky němu by matky peníze dostaly od státu, ten by je pak vymáhal od dlužníka.

Zavedení zálohovaného výživného, jak je prosazuje ČSSD, vláda ANO Andreje Babiše před zákonodárci nepodpoří, ale ani neodmítne. Kabinet v demisi podle tiskového odboru Strakovy akademie dnes přijal k návrhu neutrální stanovisko. Předloze, podle níž by alimenty za neplatiče poskytoval stát, vládní legislativci vytýkají mimo jiné to, že neřeší příčiny jejich neplacení. Navzdory tomu kabinetu doporučili, aby se k návrhu postavil neutrálně. Téma je také součástí vyjednávání hnutí ANO o podpoře nové vlády.

Zavedení zálohovaného výživného problém neúplných rodin s nedostatečnými příjmy podle podkladů pro ministry nevyřeší. "Vláda se proto domnívá, že je třeba se zaměřit především na primární úpravu vyživovací povinnosti a zajistit její vymahatelnost, rovněž i samotnou aplikaci práva opatrovnickými soudy v praxi a podmínky jejich činnosti včetně předvídatelnosti rozhodování o věcech výživného," stojí v nich.

Minulý týden kabinet nedoporučil zákonodárcům přijmout obdobný návrh KSČM o náhradním výživném. Předloha ČSSD předpokládá, že o dávku by mohl požádat rodič, kterému bývalý partner soudně nařízené alimenty neplatí vůbec, nebo je hradí jen z části. Stát by potom dlužnou částku vymáhal do svého rozpočtu. Sociální demokraté odhadli, že stát by ročně na náhradním výživném vyplatil kolem 700 milionů korun, zpět by dostal až pětinu částky.

O dávku by mohl rodič žádat po dvou měsících, v nichž nedostane alimenty vůbec, nebo dostane jen jejich část. Na dávku by měly dosáhnout děti z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Zálohové výživné by mohlo dosáhnout nejvýše 1,2 násobku životního minima. Pokud by bylo v konkrétním případě stanoveno výživné vyšší, stát by jako zálohované výživné vyplatil část odpovídající danému maximu. Případný rozdíl by zůstal pohledávkou rodiče.

Návrh zákona o zálohovaném výživném schválila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, byť se před tím hnutí ANO stavělo proti zavedení "další sociální dávky". Sněmovna předlohu do voleb neprojednala, spadla takzvaně pod stůl.