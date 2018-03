Maturita nestačí, do Česka by se mohly vrátit mistrovské zkoušky!

Do Česka by se mohly v budoucnu opět vrátit mistrovské zkoušky. Ty by měly být zárukou, že každý, kdo je složil, skutečně ovládá řemeslo na nejvyšší úrovni. V minulosti mistrovské zkoušky existovaly, později je začala suplovat maturita. Po jejich znovuzavedení volají kromě některých pedagogů také zástupci hospodářské komory nebo někteří politici.