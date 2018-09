Maturita z angličtiny štve studenty. Toto jim vzkázalo ministerstvo

Studentům náhradní termín nedáme, testy byly v pořádku - Tak zní rozhodnutí komise ministerstva školství, která posuzovala náročnost opravných maturitních testů z angličtiny. Studenti totiž tvrdili, že testy, které připravila společnost Cermat, byly příliš náročné.

"Pochybuji, že někdo, kdo navštěvuje střední školu a opravdu se učí jen v hodinách ve škole a nenavštěvuje jiný kurz či doučování, má šanci zvládnout tento test na 100 %," zlobila se maturantka, která si na náročnost testů stěžovala redakci TV Nova.

Studenti si stěžovali hlavně na poslechovou část. Podle učitelů angličtiny byla standardní. "Poslechy byly dost rychlé, ale otázky nebyly složitější, jak u předchozích ročníků. Student, který se na to soustředí, mohl zodpovědět otázky jednoduše," myslí si učitel angličtiny Filip Konvalinka.

Výsledek pondělního jednání komise ale studenty nepotěší. "Všechny úlohy v didaktickém testu z anglického jazyka v podzimním zkušebním období 2018 i didaktický test jako celek odpovídají Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka platného od školního roku 2015/2016. Nahrávky také nevykazují žádné nedostatky," stojí v oficiální vyjádření Cermatu a ministerstva.

"Jsem rozčílená a zklamaná, protože jsme si na tom dali i s ostatními studenty záležet," nelíbí se maturantce Ivaně Kopáčové.

Podle některých studentů by test byl těžký dokonce i pro rodilého mluvčího. TV Nova ho nechala napsat lektorku Molly Emmettové.

"Co mohlo být náročné, je to, že se tam objevily různé akcenty u lidí. To ale podle mého názoru studenty skvěle připravuje na reálný život. Například při cestování se s tím budou určitě setkávat," řekla pro TV Nova rodilá mluvčí.

Celková úspěšnost podzimního opravného termínu ještě není známá. Výsledky Cermat zveřejní v příštích dnech.