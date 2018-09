Matyášovi speciální brýle vrátily zrak. Natočil duet s celebritou!

Matyáše Vlka si možná pamatujete z letošní řady SuperStar. Ačkoli až do finále nepostoupil, jeho příběh oslovil celou republiku. Díky tomu například dostal i speciální brýle od jedné optiky, které mu alespoň částečně vrátily zrak.

"Když jsem si ty brýle poprvé nasadil, cítil jsem strašnou úlevu. Dřív jsem musel hodně mžourat očima, abych vůbec něco viděl, teď je můžu mít úplně volně. Pomáhá mi to hodně i ve škole a obecně v orientaci venku," pochválil si Matyáš.

A právě zástupci optiky se rozhodli, že by Matyášovi chtěli splnit ještě další přání. A to se díky našemu štábu povedlo. Celkem pro něj byla připravena tři překvapení. První bylo seznámení s oblíbenou zpěvačkou Markétou Konvičkovou. Té Matyáš fandil už v době, kdy soutěžila v SuperStar. O to větší šok pro něj byl, když s Markétou odjeli do nahrávacího studia, aby si společně zazpívali. A když mu řekli, že z nahrávky nakonec sestříhají klip, byl v sedmém nebi.

Poprvé duet viděl ve čtvrteční Snídani s Novou a bylo vidět, že je hodně dojatý. "Bylo to úžasné, mně se to líbilo," řekl Matyáš. Reportérka Bára Divišová ale prozradila, že splnit sny nebylo jen tak.

"Markéta jenom kvůli Matyášovi přijela ráno vlakem z Ostravy. Utajit to do poslední chvíle byl problém. Matyáš nám to třeba den předtím chtěl zrušit, protože měl být ve škole na nějaké exkurzi. Takže jsme ještě večer zvedali telefon a volali paní učitelce a omlouvali ho z vyučování," popsala Bára.

Jak to celé dopadlo, se podívejte v dnešním dílu Života ve hvězdách od 21:40 na Nově! Kromě toho v pořadu poradí, jak se nalíčit během pěti minut, když ráno zaspíte. A nahlédnou také do kabelek slavných. Předchozí díl si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou zhlédnutí na VOYO.

Pokud byste i vy chtěli s pomocí našeho štábu splnit někomu sen, stačí napsat na email splnenaprani@nova.cz. Podmínka je jen jedna, a to aby přání nebylo přímo pro vás, ale pro někoho blízkého.