Max (4) nechodí a nemluví. Lékaři neví proč, rodiče se nevzdávají

Maxík se narodil v termínu a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl potýkat s vážnými zdravotními problémy. První potíže se začaly objevovat až po půl roce. "Absolvoval oční vyšetření, při němž mu byl zjištěn strabismus. Na šilhání dostal brýle. V sedmi měsících byl poslán na neurologii kvůli opožděnému vývoji, kde mu byla diagnostikována centrální hypotonie a psychomotorická retardace," popsala Maxíkova maminka Aneta.



Chlapec proto absolvoval pobyt na neurochirurgii. Později jej lékaři podrobně testovali na dědičné poruchy, dodnes ale nebyli schopní stanovit základní diagnózu.



Čtyřletý hoch nemluví a není schopný chodit. Až ve dvou letech se dokázal sám posadit. Jeho maminka s ním pravidelně navštěvuje logopedii, ergoterapii, hipoterapii, plavání, rehabilitace, masáže a třikrát ročně také intenzivní rehabilitační pobyt.



To vše ale znamená pro rodinu nemalé náklady. Jeden rehabilitační pobyt vyjde na desítky tisíc korun. S poplatky pomáhá rodině organizace Dobrý anděl, i tak ale léčba výrazně zatěžuje rodinný rozpočet.

Táta nemocného Maxíka Alex musel změnit povolání, aby mohl být s rodinou více doma. Maxík má totiž ještě šestiletého bratra Alexe a rodiče se snaží, aby na něj měla celá situace co nejmenší dopad. Maminka Aneta by se příští rok ráda vrátila do rodinného podniku alespoň na částečný úvazek, s péčí o nemocného syna by mohl pomoci placený osobní asistent.



Rodina zvažuje, že by se zkusila obrátit na zahraniční specialisty, jestli nemají zkušenost s podobným onemocněním. "Každý den doufáme, že se vše jednou v dobré obrátí. Nikdo nám nebyl schopen říct, jaký je strop jeho možností. Maxík má velmi silné tělíčko, ale mozek zatím nedokázal propojit své signály s pohyby,“ vysvětlila maminka.

Rodiče se shodli, že je Max naučil velké trpělivosti, ale také schopnosti radovat se z různých maličkostí. Vidí život úplně jinak a i když to má rodina těžké, nikdy by neměnili.

I vy můžete pomoci Maxíkovi a dalším nemocným dětem s Dobrým andělem.