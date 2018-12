Mayová předstoupila před komisi, čeká ji nejdůležitější projev

Zatímco agentura Reuters uvedla, že v médiích a na sociálních sítích svou podporu premiérce vyjádřilo 185 poslanců Konzervativní strany, reportérovi listu The Guardian to samé na záznam potvrdilo 160 konzervativců z řad zákonodárců. Podle televize SkyNews Mayovou podpoří 172 poslanců Konzervativní strany.

Právo hlasovat bylo dnes obnoveno dvěma poslancům. Charlie Elphicke nemohl dříve hlasovat kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování, které odmítá. Členství Andrewa Griffithse ve straně bylo pozastaveno poté, co vyšlo najevo, že poslal kolem 2000 textových zpráv sexuálního charakteru dvěma podstatně mladším ženám. Moderátor televize ITV Robert Peston na twitteru uvedl, že jejich hlasy se patrně vyruší. Zatímco Griffiths Mayovou podpoří, Elphicke bude proti Mayové.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Strana by si pak volila nového lídra. Tento proces by podle BBC zabral patrně několik týdnů.

Objevují se též spekulace, že Mayová svým spolustraníkům naznačila, že pokud dnešní hlasování vyhraje, před dalšími parlamentními volbami odstoupí. Její mluvčí totiž uvedl, že podle premiérky "nepůjde v dnešním hlasování o to, kdo povede stranu do příštích voleb, ale o to, zda má smysl měnit vůdce v této fázi brexitových jednání". Zdroj z Downing Street, jehož citoval britský deník The Guardian, ale řekl, že o žádných plánech Mayové na odchod nic neví.