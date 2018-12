Mazlíčci mohou o Vánocích trpět! Veterináři radí, jak tomu předejít

Rodiny se sejdou u štědrovečerní večeře, užívají si smaženého kapra nebo řízek a k tomu bramborový salát. Jejich domácí mazlíček sedí u stolu, kouká smutnýma očima a trpělivě čeká, co dostane. Rodině jeho pohled neujde a rozdělí se s ním. Bohužel si však neuvědomí, že mu jejich jídlo může spíše uškodit.

"Největší nebezpečí hrozí právě nyní, o Vánocích a při oslavách konce roku, kdy se v domácnostech objevují nejrůznější potraviny, intenzivně se vaří a slaví. Největším problémem bývají sladkosti, obzvláště čokoláda," uvedl Josef Duben z Komory veterinárních lékařů ČR.

Čokoláda totiž obsahuje nebezpečný theobromin a kofein. Pro psy může být smrtící jen deset deka kvalitní čokolády. "Otrava se projevuje žízní, průjmem, urputným močením, třesem, bušením srdce a může končit zástavou dechu a srdce," dodala Duben.

Pokud dostane vaše zvíře otravu, nejdříve je důležité vyvolat zvracení. Ideální je mu dát dvě lžíce 3 % kysličníku (peroxidu vodíku).

Dále by lidé svým mazlíčkům neměli dávat zbytky tučných, slaných a kořeněných jídel a další sladkosti. "Ta neprospívají ani psům a kočkám, ale ani ptáčky nepotěší do krmítka nasypané rozdrcené cukroví. Do krmítek patří různá semena, sýkorky a strakapoudy potěší i zavěšený lůj," doplnil Duben.

Důležité je také zkontrolovat, zda se v okolí domu nevyskytuje otevřený sud s vodou, nádoby nebo nádrže, do kterých by mohli spadnout nejen domácí, ale i volně žijící živočichové. Zvířata totiž mohou během svátků vylekat ohňostroje nebo rachejtle.