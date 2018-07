Mečiar chystá návrat do politiky! Bude kandidovat na prezidenta?

Bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar chystá návrat do politiky. Zda založí novou politickou stranu, ale upřesnit nechtěl. Potvrdil pouze to, že na prezidenta kandidovat nebude. Podle odborníků to ale bude mít hodně těžké.

Někdejší nejsilnější muž Slovenska si užívá důchodu, prý se ale nenudí. "Neodpočívám. Ovce jsem přestal chovat, protože mi sežraly stromy. A trošku jsem se nenápadně začal věnovat politice," uvedl pro televizi Markíza Vladimír Mečiar.

A chystá prý návrat i do vysoké politiky. "Určitě neplánuji kandidaturu na prezidenta. Na tisíc procent. Vstup do politiky ano," prohlásil bývalý premiér po výslechu na policii. Vyšetřovatelům vysvětloval, co ví o údajné objednávce vraždy Sylvie Volzové.

Podle slovenských politologů a sociologů bude ale Mečiar ve složité pozici. "To, co by mohl schytat od svých politických rivalů, by určitě bylo hodně nepěkné a velmi těžko by se vůči tomu nějakým způsobem vymezoval," myslí si Martin Slosiarik.

Jestli si Mečiar založí vlastní politickou stranu, nebo bude působit jen jako poradce některé ze stávajících, zatím není jasné. Odborníci se neshodnou ani na tom, zda získá mezi voliči větší podporu, nebo zase rychle z politiky odejde.

"On vlastně už ten svůj elektorát ztratil. Další voliče přebraly strany, které je stále mají, například SMER," uvedl politolog Grigorij Mesežnikov. "Vyrůstá další generace voličů. Je to generace, která si nepamatuje ta 90. léta. Mečiara může mít jako politika obhajujícího v minulosti národní zájmy Slovenska," nesouhlasí analytik Ján Baránek.