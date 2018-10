Medaile na zemi, řízky i sanitka. Tak to vypadalo na hradní párty

Z Vladislavského sálu se v neděli po udělení státního vyznamenání většina hostů přesunula do Španělského sálu na oficiální oslavu, kam byly pozvány také další osobnosti. Patřili mezi ně zejména příznivci prezidenta, například zpěvák Daniel Hůlka, který dostal vyznamenání před dvěma lety. Někteří hosté odcházeli domů až po půlnoci.

Oficiální večírek u příležitosti předání státních vyznamenání ve Španělském sále Pražského hradu začal v neděli kolem 21. hodiny. Hosty přivítali Miloš Zeman se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou a exprezidentem Václavem Klausem.

Na "hradní párty" dorazila třeba Helena Vondráčková nebo Daniel Hůlka. "Já jsem si to užil, bylo to pěkné, pan prezident měl moc pěkný projev, takže myslím, že není vůbec na co si stěžovat," prohlásil Hůlka, který byl vyznamenán před dvěma lety.

Podávala se tlačenka, řízky i mořské plody. A nechyběla ani dýně s motivy prvního československého prezidenta. Někteří hosté odcházeli už po ceremonii. Radek Štěpánek zase doprovodil manželku Nikol Vaidišovou k autu a na párty se vrátil. Údajně kvůli důležitému jednání s českým a slovenským prezidentem.

Felixe Slováčka doprovázela domů jeho partnerka Lucie Gelemová. Zpěvák Ondřej Hejma měl při odchodu naspěch. Poněkud unavený odcházel ještě před půlnocí i další oceněný, herec Jiří Krampol. To Michal David svou medaili málem nedonesl domů, a tak si ji náležitě užíval ještě ráno.

Někteří měli řidiče, jiní čekali na taxi a další se domů vydali po svých i přes nepříznivé počasí. Herec Ivan Vyskočil se snažil všechny přesvědčit, že medaili za zásluhy dostal zaslouženě. "Já mám za sebou 70 filmů. Mám lví podíl na tom, že byla založena herecká asociace. Tak já myslím, že jsem pro tuhle republiku asi něco udělal, ne?" ptal se.

Na Hrad museli vyjíždět také záchranáři. Jedna z pozvaných žen prodělala epileptický záchvat. Sanitku jí volal sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který také pomáhal podávat první pomoc. Žena pak skončila v péči lékařů.