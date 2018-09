Medikán udeřil v Řecku! Povodně i tornáda zasáhly Peloponés

Do Řecka dorazil medikán Zorba, který zasáhl poloostrov Peloponés, kde napáchal obrovské škody. Silný vítr, povodně i tornádo se přehnaly přes území. Lidé byli evakuováni, někteří zůstali uvěznění se svými auty v zatopených ulicích a záchranáři je museli vyprošťovat. Medikán by se měl v neděli přesunout přes Egejské moře a dorazit do Turecka.