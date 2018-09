Medikán Zorba udeří v Řecku! Vítr dosáhne 200 km/h, hrozí povodně

Medikán Zorba, obdoba středomořského hurikánu, by měl udeřit v sobotu na jih Řecka. Země se už od čtvrtka potýká se silným větrem a mohutnými dešti kvůli tlakové níži Xenophon, kterou by měl medikán vystřídat.

Před Xenophonem varovalo už ve čtvtrtek také české turisty Velvyslanectví ČR v Athénách. "Řecká meteorologická služba EMY upozorňuje na náhlé zhoršení povětrnostních podmínek v Řecku ve dnech 26.-28.9.2018 v souvislosti s přechodem frontální vlny "Xenofon". Ta je doprovázena silnými větry a přeháňkami," uvedlo velvyslanectví své vyjádření na facebooku.

Medikán by měl zasáhnout především řecký ostrov Peloponés, Attiku a Kyklády. Nejvyšší riziko bylo vyhlášeno také pro jih Bulharska.



Dále by měl medikán pokračovat přes Egejské moře až do Turecka. Oblasti čekají vysoké riziko povodní, jelikož by mělo napadnout až 300 mm srážek. Rychlost větru by podle některých zdrojů měla dosáhnout až 300 km/h.

