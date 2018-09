Medvěd děsí obyvatele Valašska dál. Toulá se i u rušných silnic

Mohutné zvíře, které si u hlavní silnice pochutnává na sladkých švestkách, si nic nedělalo z projíždějících aut. "Když jsem vykřikl, že tam je medvěd, tak se na mě moji spolucestující dívali, jestli nejsem blázen," popsal Jaroslav Králík.

"Zatřepal si pár švestkama, pak si je tam zblajzl a šel pomalinku směr na Hřivinův Újezd," doplnil Pavel Drhlík. Doubravy se tak staly další zastávkou huňáče. Nejspíš před týdnem přišel na Moravu ze sousedního Slovenska.

Překvapil i obyvatele Nového Hrozenkova, kde se promenádoval kolem školky. "Mně zavolal soused, jestli mi nevadí, že mám tady na zahradě medvěda," vyprávěla místní obyvatelka Petra Orságová. "A pak zmizel do lesa. Tady kolem Permoníku, tam rozbil i nějaké úly," doplnil Miroslav Valigura.

Z Beskyd to vzal do sousedních Vizovických vrchů, přešel nejednu frekventovanou silnici a pokračoval dál do vnitrozemí. K Doubravám přišel medvěd z asi 25 kilometrů vzdáleného Vysokého Pole, kde byl v sobotu nad ránem. Dál do Zlína, kam to má asi 10 kilometrů, už ale nepokračoval.

Teď nabral zpáteční kurz. Ráno ho vyfotila fotopast u Vysokého Pole - na místě, kam myslivci nosí krmení pro zvěř. "Medvěd to celé rozbije. Protože to je pro něho lákadlo, ten žír, to ovoce," vysvětlil myslivec Stanislav Húšť.

Policisté už doporučili starostům několika obcí, aby na medvěda-tuláka raději upozornili jejich obyvatele. "Jelikož je houbařská sezóna, věřím, že pro naše houbaře to nebyla určitě milá zpráva," prohlásil starosta Doubravy Jiří Šulák.

Pravděpodobnější než útok může být srážka s tímto mohutným zvířetem. Smrtí spolujezdce dopadla nehoda s dvoumetrákovou medvědicí u slovenského Martina. To o štěstí může mluvit řidič, který v pondělí v Ostravě srazil bezmála 400kilogramového losa.