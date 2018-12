Medvěd na Slovensku u silnice trhal jelena, řidič vše natočil!

Útok šelmy je navíc i na videu, řidič měl totiž v autě nainstalovanou kameru. Medvěd zahryznutý ve hřbetu statného jelena překvapil i odborníky.

"Sám jsem se s něčím podobným ještě nesetkal, ani jsem to neviděl," řekl TV Markíza strážce přírody z Kremnice. Odborníky překvapilo i to, že mladý medvěd jelena vůbec zdolal.

Podle záběrů je totiž jelen větší, silnější a teoreticky by pro něj neměl být problém medvěda setřást a utéct do bezpečí. To se v tomhle případě nestalo.

A důvod? Odborníci spekulují, že jelen byl z něčeho otřesený, postřelený nebo nemocný. Troufne si příště na člověka? Nejspíš ne, protože lidé nejsou přirozenou potravou medvědů. Experti radí při setkání s medvědem zachovat klid a šelmě se vyhnout.