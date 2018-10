Medvěd stále děsí Valašsko! Odchytí ho do speciální klece

Na začátku byly humorné fotky a videa medvěda poblíž valašských obcí. Jenže když začal zabíjet ovce, kozy a rozbíjet úly, vystřídala obava původní nadšení. "Mám strach, protože vím, že se nebojí lidí. Viděla jsem to na vlastní oči, taková velká šelma. Drapl by po mně a bylo by to," zoufá si Michaela Kuráňová.

Její rodinný statek navštívil medvěd v pátek hned dvakrát. "Jednu ovečku tam měl jako už mrtvou, je tam hodně krve. A tři ovečky byly tady a ostatní asi vyletěly spárou ven," popisuje spolumajitel Milan Kuráň. Večer se na usedlost medvěd vrátil, to už se ho podařilo odehnat.

V tu dobu také starosta Jarcové odeslal žádost o odchyt tohoto chráněného živočicha krajským úředníkům. "Tady nikdo nelační po tom, aby ho někdo zastřelil nebo něco, ale těm lidem musíme nějakým způsobem pomoct," uvedl starosta Jarcové Ivo Veselý.

V sobotu dopoledne se medvěd objevil u Oznice. Okolí podhorských obcí proto obcházejí myslivci. "Už to vypadalo, že nám sejde třeba do obce, tak ogaři tam vyběhli a párkrát vystřelili do luftu, tím ho asi zase nejspíš zastrašili," sdělil starosta Oznice Martin Gerža.

Jak se zdá, právě zvuky petard a výstřely na něho platí. "Já jsem říkal, že medvěd na člověka neútočí, ale zdůrazňuji dnes zase trošku sebekriticky, že je třeba dbát mimořádné opatrnosti," informoval Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody.

Otázkou ale je, kam s odchyceným medvědem. "Takového problematického medvěda bude málokdo na svém území trpět," obává se František Šulgan z CHKO Beskydy.

Naposledy medvěda na Valašsku odborníci odchytili před osmnácti lety, i tehdy kvůli škodám. Z klece chomutovské zoo zase utekl, jeden z pracovníků ho proto zastřelil.