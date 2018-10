Medvěd z Valašska stále uniká: Kraj ale odchytovou klec stáhl!

Ochránci přírody z Hnutí DUHA preferují odchytit medvěda co nejdříve. Důvodem není jen jeho zabíjení hospodářských zvířat, ale i ztráta plachosti a možné ohrožení člověka. Pokud to bude možné, hnutí není pro usmrcení zvířete. Požadovalo by umístění šelmy do zařízení, které by poskytovalo co nejvhodnější podmínky k životu.

"Vybíráme ze špatných možností to nejmenší zlo," říká Miroslav Kutal, odborník na ochranu velkých šelem. V krajní nouzi by samozřejmě povolil i odstřel, neboť bezpečnost lidí je jednoznačně přednější. "Jsou tu ještě další možnosti, například plašení. Bylo by to však strategicky velmi náročné, navíc s nejistým výsledkem," připouští.

"Situace se musí řešit akutně," apeluje Kutal. Co ho prý opravdu zarazilo, je fakt, že Zlínský kraj dnes pozastavil umístění odchytové klece. "Povolení na odchyt prozatím nenabylo právní moci," vysvětluje krajská mluvčí Adéla Kousalová. "Do doby, než ji nabyde, nebudeme činit další kroky."

Pravděpodobnost, že ze strany medvěda útoky samovolně ustanou, je však podle Kutala velmi malá. "Jelikož má medvěd v blízkosti lidských obydlí dostatek potravy, bude ji využívat." Zazimovat by se mohl nejdříve z kraje prosince.

"Například v oblasti slovenské Malé Fatry žije několik desítek medvědů a i přes to, že je v okolí spoustu hospodářství s domácími zvířaty, útoky tam neevidují. V tomhle je „český“ medvěd výjimkou," upozorňuje Kutal.

Medvědi se v CHKO Beskydy každoročně vyskytují od roku 1970, za tu dobu jich českou krajinou prošly desítky. "Někteří se tu zdrželi jen krátce, jiní i několik let,“ uvádí Hnutí DUHA. Jenže o jejich přítomnosti se lidé dozvěděli pouze ze stop v blátě nebo ve sněhu, tu a tam medvěd poničil včelín, nicméně se jednalo o náhodné a ojedinělé útoky. Východomoravský medvěd je ale unikát.

"Současné chování šelmy, především opakovaný pohyb uvnitř obcí i v blízkosti lidí, je velmi nestandardní nejen ve srovnání s předchozím výskytem medvěda na Moravě a ve Slezsku, ale také v kontextu situace na Slovensku," píše Hnutí a upozorňuje tak na nedávný útok na slovenské Oravě na tamějšího myslivce. Medvěd jej kousl do hlavy, následně čtyřiapadesátiletého Pavla poškrábal na celém těle. Lékaři jej sešívali dva dny.

Počet medvědů se na Slovensku rapidně zvýšil a podle myslivců je nyní problém najít místo, kde by nebyli. Volají proto po regulaci stavů medvědů. V Česku medvěd působí nebývale vysoké škody. Od 30. září ve Vsetínských Beskydech a později v Hostýnských vrších zabil více než 30 ovcí, 2 kozy, na sedmi místech poškodil včelíny.