Klec na medvěda je připravená, šelma se zatím dobývala na ovce

Dlouhé čtyři roky více než půl tuny vážící železná klec stála v horách Malé Fatry. Od středečního rána je ve valašské Oznici. "Tady chybí vlastně šibenice, která se musí dodělat, natáhnout se lano a je to připravený. Takže to zaměstnanci obce dají dohromady," řekl starosta obce Oznice Martin Gerža.

Hotovo prý bude do čvrtečního rána. Všichni spěchají, protože medvěd o sobě dal vědět i tuto noc - dobýval se do chléva s několika ovcemi. "Sám si otevřel vrchní vrata a stál tam a koukal, ale to už tam asi po nějaký ovci hrábnul," řekl jeden z obyvatelů.

Ovce bohužel útok nepřežije. "Máchl tlapou, tím drápem roztrhl té ovci průdušnici, takže bude muset být utracena," popsal veterinář Jarmil Dobeš.

V okolí stejné samoty byl už přitom medvěd před týdnem. Tehdy v lese vyděsil souseda pana Pavliše. Šelmu tehdy odehnal petardami. Ten se ale na místo v noci vrátil. "Jsme viděli, jak běží z lesa s koněm a za ním medvěd. Tak dva až tři metry," řekl obyvatel Zdeněk Pavliš.

Ve středu nad ránem se medvěd objevil i na dohled od Kateřinic, kam se dostal přes lesy ze sousední Oznice.

Vsetín, Bystřičky, Mikulůvka, Oznice, Jarcová - to jsou místa kde zabíjel ovce a kozy nebo ničil včelíny. I když je medvěd chráněný živočich nejspíš nebude potřeba čekat na povolení k odchytu. "Lze v tomto případě využít tzv. režimu krajní nouze a medvěd může být odchycen neprodleně," uvedla Adéla Kousalová, mluvčí Krajského úřadu Zlínského kraje.

Pravděpodobně už ve čtvrtek poputuje tato klec na vybrané místo - někam do lesů, poblíž samot, které si oblíbil.