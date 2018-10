Změna plánu! Medvěda nebudou chytat, chtějí ho rovnou odstřelit!

Zlínský kraj chce odstřelit medvěda, který se přes měsíc pohybuje v regionu a zabil už dvě desítky ovcí. Zvíře se podle odborníků chová nezvykle, odvažuje se do blízkosti lidí. Informoval o tom zlínský hejtman Jiří Čunek.

Čunek prohlásil, že kraj nechce medvěda odchytnout, protože ani neví, kam by ho pak umístil. Proto chce spíše spolupracovat na odstřelu s policií, která by medvěda vyhledala pomocí termovize. Poté by ho zastřelili myslivci.

Podle veterinářů se šelma chová nezvykle. Není plachá a odvažuje se do blízkosti lidí. Medvěd zabil už přes dvacet ovcí, povalil několik včelínů a děsí především obyvatele Vsetínska. K odstřelu je potřeba povolení krajského odboru životního prostředí.

Už ve čtvrtek umístili ochránci přírody na Vsetínsku speciální odchytovou klec. Tamní obce požádaly úřad o výjimku k odchytu. Medvěd se pak přesunul na Kroměřížsko, s klecí ale to samé udělat nejde - obce pro to nemají povolení.

"Krajský úřad vezme pod svou odpovědnost řešení této situace. Požádáme o to, abychom mohli medvěda chytat nejen na území obcí, ale i zároveň odstřelit na celém území kraje," uvedl Čunek při setkání s novináři.

Medvěd se na Valašsku potuluje už od září, chodí až k domům. Roztrhal několik ovcí i dalších zvířat, dobýval se do včelínů. Starostové tamních obcí rozdávali petardy, kterými měli lidé medvěda odehnat.

Podívejte se na poslední reportáž TV Nova: