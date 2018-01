Medvíďata v zoo slavila první narozeniny! Dostala dort a míč

Něco dobrého na ostré medvědí zuby a taky něco pro zábavu. To čekalo medvědí dvojčata v jejich výběhu. Zatímco dort u nich budil trochu rozpaky - další dárky a to pneumatika od traktoru s červenou mašlí a barevný míč, je okamžitě zaujaly.

"Povahově jsou úplně rozdílní, protože samička je takové živější, zvídavější. Ten samec je víc po tátovi, je takový klidný, chodí k těm novým věcem až poslední, víc se bojí," řekla Eva Šlosarčíková, ošetřovatelka ZOO Olomouc.



Dvojčata od jara pořádně vyrostla. Kočkování a dovádění už vystřídala touha poznávání všeho možného. A tak když se nepodařilo velkou červenou mašli zbaštit, přidala se dvojčata k jejich mámě Tracy. Ta naopak rovnou zamířila k narozeninovému dortu.

"Je tam vařené maso, vařená rýže, červená řepa a mrkev, celé jsme to zalili želatinou, aby to drželo tvar a k tomu dostali ovoce, které mají rádi. Jsme použili ještě sušené švestky a polili jsme jim to lososovým olejem," popsala Šlosarčíková.



Skoro se chce říct, že dort oslavencům připravili zaměstnanci ZOO podle receptu, který pekli pejsek s kočičkou ze známé pohádky. Trojice chlupáčů si ovšem pochutnala a za pár minut z něho nezbylo vůbec nic.