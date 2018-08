Meghan poprvé na státní návštěvě: Dostane od královny tajný dar!

Členové královské rodiny musí dodržovat i staletí staré tradice. Nově se to týká také vévodkyně Meghan, která se provdala za prince Harryho. Na podzim s ním pojede na první oficiální zahraniční cestu, a tak se pro ni změní i taková maličkost, jako je jmenovka na kufru.

Veřejná vystoupení členů královské rodiny musí být připravená do posledního detailu. A to vše se musí co nejrychleji učit manželka prince Harryho Meghan. Náročná bude zejména příprava na podzimní zahraniční cestu po Tichomoří.

Královská dvojice bude mít "nalajnovaný" nejen celý program, ale také to, jaká si mohou vzít zavazadla. Aby se jim nepletla, budou na nich mít samozřejmě jmenovky. A právě tyto lístečky teď fanoušci vládnoucí dynastie řeší, píše portál Express.

Jmenovky jsou totiž barevně odlišené. Kromě samotných členů královské rodiny a jejich pobočníků ale jen málokdo ví, co barvy zajímají. Přesto podle odborníků bude pro Meghan čest, pokud bude moci nosit stejnou barvu jako královna - žlutou.

Touto barvou jsou označena i zavazadla vévodkyně Kate, manželky prince Williama. Jeho kufry, stejně jako ty prince Charlese, zase nesou červený lísteček se jménem. Zavazadla patřící pětiletému princi Georgovi značí modrá jmenovka.

Kromě barevné jmenovky by mohla Meghan od nových příbuzných dostat i praktičtější dárek - samotná zavazadla. Královská rodina totiž už více než 70 let využívá kufry britské značky Globetrotter.

