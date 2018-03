Mějte děti pod kontrolou! Takhle jim na internetu zajistíte bezpečí

Smrtící hra Modrá velryba, automobilová nehoda dvou dívek z Mostecka vysílaná živě na sociálních sítích a nově i oběšený chlapec, který našel smrt ve videu. To jsou jen některé příklady toho, co všechno se může stát, když dítě začne napodobovat věci, které vidí na internetu.

Podle odborníků se musíme připravit na to, že podobných případů bude i přes zákazy a různé omezení přibývat. Rodiče totiž mnohdy vůbec nemají tušení, co jejich ratolesti na počítači nebo telefonu dělají, internet je přitom plný nástrah, které děti dostávají až na práh smrti.

"Děti touží po extrémech. Neznají hranice, společnost jim nedává hranice. Přístup rodičů: v dnešní době jsou vychováváni jako polobohové," vysvětluje největší rizika dětský sociální terapeut Pavel Rada.

Evropský parlament chce nebezpečí co nejvíce omezit třeba rodiči kontrolovaným účtem dětí do 15 let na sociálních sítích, který česká vláda v demisi už posvětila (psali jsme zde). Podle Rady toto opatření ale není řešením. "Děcka ho velice pravděpodobně budou obcházet," upozornil.

To nejlepší, co mohou rodiče pro své děti udělat, je s nimi mluvit, vysvětlit jim nebezpečí a dát jim hodnoty, které se naučí respektovat. "Musíte mu nabídnout nějakou alternativu. Jít si s ním zakopat ven, trávit s ním čas. Řešit, na co se kouká. Bavit se o tom," vysvětlil Rada s tím, že mnoho rodičů třeba mobily bere jako dětskou zábavu, málokdo z rodičů má ale přehled, co na telefonu dítě doopravdy dělá.

Dalším problémem je, že si dospělí lidé často myslí, že své ratolesti mohou odbýt kroužky. "Když chci, aby se moje dítě rozvíjelo dobře, tak to rozhodně nemůžu řešit tak, že jeho volný čas zacpu kroužky. Pak když přijde domů, tak se kouká na mobil," upozornil.

Celý rozhovor s odborníkem:

Programy rodičovské kontroly

Určitým řešením problému mohou být nejrůznější programy a aplikace na mobil i počítač, které umožňují sledovat zařízení, nebo blokovat určité stránky. Komunikaci s dětmi ale nikdy plně nenahradí, navíc existuje riziko, že si dítě najde cestu, jak je obejít.

Možností, jak zjistit, co vaše dítě dělá na počítači, je hned několik. Mezi ty nejlepší patří aplikace, které umožní nastavovat rodičovskou kontrolu. Systém Windows takové obsahuje, některé programy jsou navíc schopné chránit i tablety nebo smartphony. A dobře posloužit mohou i antivirové programy.

- Rodičovská kontrola - freeware

Systém Microsoftu umožňuje nastavit a kontrolovat využívání systému Windows 7, 8 a 10 dětmi. Lze navolit nejrůznější limity a je možné sledovat, co přesně děti dělají. U systému Windows 7 a 8 kontrolu nastavíte kliknutím na nabídku "Start", poté "Ovládací panely" a "Rodičovská kontrola". Ve Windows 10 kliknete na "Centrum zabezpečení".

- Norton Family - freeware

Jde o program určený pro operační systémy Androis, iOS, Mac OS X i Windows. Na rozdíl od předchozího programu vyžaduje zvláštní instalaci. Kromě toho, že monitoruje aktivitu dětí na počítači, dokáže blokovat nevhodné webové stránky.

- QuStudio - freeware

Zdarma dostupná verze kontroly, která umožňuje nastavovat nejrůznější pravidla, časovat "akce" na počítači nebo blokovat stránky s nevhodným obsahem. Když si připlatíte, můžete mít dohled i nad SMS zprávami, sociálními sítěmi a aplikacemi.

- PC Screen Watcher 1.3 - freeware

Ideální volba pro rodiče, kteří chtějí nastavit při používání internetu nějaké limity. Funguje na základě klíčových slov, dokonce můžete vymýšlet třeba pravidla pro délku návštěvy Facebooku. Aplikace navíc zaznamenává stisky na klávesnici, dokáže pořídit i screenshot obrazovky.

- Aktivity Mon 2 - shareware

Kontroluje veškerou aktivitu na počítači, dokáže sledovat i vložená CD a DVD. Pečlivě sleduje přihlášení i odhlášení uživatelů, spouštění různých programů, zaznamenává kliky na klávesnici a pořizuje screenshoty.

- OpenDNS - freeware

Jedním z nejoblíbenějších nástrojů je bezplatná služba Cisco FamilyShield od OpenDNS. Automaticky blokuje domény, které OpenDNS označil za nevhodné (včetně pornografických stránek). Může fungovat i na routeru a dokáže tak pečlivě sledovat a odfiltrovávat veškerý nevhodný obsah v domácnosti.