Měl jsem 20 piv a 10 vodek, přiznal muž, který zabil Filipínce Henryho

Hossu stanul před soudem v pondělí. Hned požadoval, aby byl případ projednáván bez přítomnosti veřejnosti a tedy i slovenských médií, která případ sledují. V tom mu ale senát nevyhověl. K jednání jej přivedli zakuklenci z vazby, přestože byl nejprve stíhán na svobodě, brutální útok na Slovensku vzbudil takový rozruch, že prokurátor nakonec požádal o vzetí podezřelého muže do vazby.

"Nepopírám skutek, který se stal, nesouhlasím ale s právní kvalifikací," řekl u soudu Hossu. Před útokem byl na firemní akci. Ještě před ní si Hossu, který se v minulosti léčil na psychiatrii, vzal léky na uklidnění.

"Vypil jsem nejdřív v hotelu pár piv s kolegy a nadřízenými, potom jsem se vydal do města, že si dám ještě pár piv," uvedl Hossu u soudu. Podle webu TVNoviny.sk prošel několik bratislavských hospod. Kolik toho přesně vypil, Hossu nebyl schopný spočítat. Odhadl to ale na víc než 20 piv a 10 panáků vodky!

Tvrdí, že si útok přesně nepamatuje. "Nechci se vymlouvat. Henryho jsem napadl, protože jsem si myslel, že chce ubližovat ženám, se kterými byl. Nevím, jak jsem na to přišel, jednoduše jsem to měl v hlavě. Na přesný konflikt mám útržkovité vzpomínky. Jsem slušný pracující člověk a všichni vědí, že nejsem agresivní. Stydím se za svoji chování, nechtěl jsem mu ublížit. Do smrti toho budu litovat," tvrdil Hossu u soudu.

Svědci ale TV Markíza řekli, že to byl právě Hossu, kdo ženy nad ránem v Bratislavě na ulici obtěžoval. Henry měl své kamarádky bránit. Kamera zachytila, jak jej Slovák žijící v Dunajské Stredě, praštil pěstí do obličeje, klečícího Henryho pak kopl do hlavy, načež Henry upadl do bezvědomí. O několik dní později zemřel na krvácení do mozku.

Bezvládného Henryho na zemi ještě Hossu několikrát profackoval. Na tělo pak položil svou nohu. V ruce držel telefon, podle své výpovědi volal pomoc. Jestli to je pravda, ukážou u soudu záznamy telefonátů.

Soudce jednání odročil. Znovu Hossu stane před soudem 19. a 21. března. Vypovídat budou svědci a soudní znalci.