Měla dítě bodat a umlátit paličkou na maso! Mámě nyní hrozí doživotí

Krajský soud v Plzni začal v pondělí projednávat smrt novorozené holčičky. Tu měla po porodu umlátit matka (21), která ji následně schovala do koše na prádlo. Za brutální vraždu může dostat i doživotí.

Jednadvacetiletá žena z Plzně měla podle obžaloby tajně porodit holčičku doma. Pak se jí rozhodla zbavit a to opravdu brutálním způsobem.

Novorozeně měla nejprve praštit hlavou o roh sprchového koutu, pak bodnout do krku a nakonec několikrát udeřit do hlavy paličkou na maso. Holčičku s těžkým zraněním následně schovala před přítelem do prádelního koše.

Muž v domnění, že je žena zraněna, zavolal zachránku. Lékaři ale na místě zjistili, že žena porodila a zalarmovali proto policii, která novorozence objevila v koši na prádlo. Holčička i přes veškerou snahu lékařů zemřela.

Žena u soudu vypověděla, že neměla peníze na potrat a těhotenství před přítelem tajila, protože by ji jinak vyhodil z bytu. Po porodu nevěděla, co má dělat, tak novorozeně bodla. O útoku paličkou ale pomlčela. V případě uznání viny jí nyní hrozí až doživotí.