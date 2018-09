Melania nechce, aby byl Trump opět prezidentem. Zvažuje rozvod

První dáma Spojených států Melania Trumpová prý doufá, že její manžel nebude v roce 2020 znovu zvolen do funkce prezidenta a zvažuje dokonce rozvod. S těmito spekulacemi přišla americká bulvární média. Není to přitom poprvé, co se o rozvodu amerického prezidentského páru mluví.

Melanii Trumpovou novináři pronásledují na každém kroku. Stačí malé pochybení, přeřek nebo nevhodně zvolené oblečení a už se na ni snáší kritika ze všech stran. První dáma Spojených států už má prý nátlaku dost.

"Rozvod je skutečně jednou z možností. Melania zatíná zuby, dokud Donaldovi neskončí funkční období, aby pak mohla pro sebe a svého syna Barrona zajistit co nejlepší budoucnost," uvedla Karol z blízkého okolí Melanie pro americký deník Hollywoodlife.com

Noční můrou Melanie Trumpové je podle amerických bulvárních médií to, že by byl Donald Trump v roce 2020 opět zvolen do funkce prezidenta. "Pokud Donalda zvolí znovu, bude zdrcená. Melania už prostě neustojí další čtyři roky pod takovým tlakem a drobnohledem," dodala Karol.

O hrozícím rozpadu jejich manželství se spekulovalo už dřív. Bývalá poradkyně Donalda Trumpa Omarosa Manigaultová v srpnu prozradila, že se Melania rozvodu nemůže dočkat. Zároveň ale upozornila, že by si to Trump nenechal líbit a mohl by zařídit, aby byla jeho žena, která pochází ze Slovinska, vyhoštěna z USA. Podle Bílého domu je ale kniha, ve které Manigaultová o rozvodu Trumpových psala, plná lží.

"Pokud by se Melania rozhodla pro naprosté ponížení a opustila ho, když je v úřadu, našel by si způsob, jak ji potrestat," řekla pro britský deník Independent.co.uk. Omarosa Manigaultová.

Trump je ženatý potřetí. Se svou první ženou Ivanou, která se narodila v Československu, se rozvedl po 14 letech manželství v roce 1991. Ivana po rozvodu dostala údajně přes 300 milionů korun. Každý rok jí pak Trump platil také zhruba 14 milionů na jejich tři děti.