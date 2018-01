Menstruační bolesti, odmítali dívku lékaři. Trpěla vážnou nemocí!

Sinead Smythová z britského Brightonu navštívila během svého života pohotovost více než 200krát. Podstoupila také dvě operace a vyhodili ji ze dvou prací - to vše kvůli tomu, že jí lékaři nevěřili a špatně diagnostikovali. Píše o tom portál Daily Mail.

Doktoři Sinead opakovaně posílali domů s tím, že má jen menstruační bolesti. Její zaměstnavatelé se na ni zase dívali skrz prsty, protože jim připadalo, že simuluje, aby nemusela pracovat. Jako recepční totiž měla většinu směny stát, to ale kvůli utrpení nedokázala.

Nakonec lékaři prohlásili, že má dívka pánevní zánět. Až to vedlo ke správné diagnóze - Sinead trpí zákeřnou endometriózou. To bylo v roce 2016, kdy jí také doktoři doporučili hysterektomii (odstranění dělohy). Sinead si ale přeje rodinu, a tak operaci odmítla.

Bolestmi tak trpí dál - aby si jednou mohla pořídit vysněné miminko. Kvůli své nemoci začala také psát blog, kde se svěřuje se svými pocity. Chce také rozšířit povědomí o endometrióze, aby už se žádné jiné dívce nestalo to, co jí.

"Snažím se na to dívat pozitivně. Je těžké žít s dlouhodobou nemocí, ale nesmíte dovolit, aby vás to od života odradilo. Nesmíte nechat chorobu vyhrát, protože by mohla zničit vás i vaše sny," nabádá Sinead.

Endometrióza je gynekologické onemocnění, při kterém se částečky děložní sliznice nacházejí mimo dutinu děložní. Mohou být kdekoli po těle, nejčastěji ale v podbřišku.