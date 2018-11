Merkelová mluvila o budoucnosti Evropy. Chce společnou armádu

Merkelová úvodem svého označila odchod Velké Británie z EU za hlubokou ránu. Pochválila ale vyjednavače Michela Barniera, kterému by se podle Merkelové mělo za jeho práci tleskat. Britská vláda v úterý vpodvečer potvrdila, že Británie a EU dosáhly předběžné dohody.

Německá kancléřka přiznala, že v roce 2015 udělala její vláda chybu, když si dostatečně brzo neuvědomila, že se migrace nedotýká jen Německa, ale celé Evropy. Merkelová ale zdůrazňovala význam solidarity jako pojícího prvku Evropské unie.

"Evropa bude fungovat jen tehdy, když bude všude platit stejné právo," zdůraznila. Varovala před nezodpovědností, která by poškodila stabilitu eura, a před zpochybňováním lidských práv, které by ohrozilo důvěryhodnost zahraniční politiky.

Evropany Merkelová vyzvala, aby "vzali svůj osud do vlastních rukou" a to v otázce obrany a bezpečnosti. Zdůraznila potřebu vytvořit "skutečnou evropskou armádu". Podle německé kancléřky to ale není nic proti NATO, nýbrž dobrý doplněk aliance.

Společná armáda je ale podle Merkelové projekt dlouhodobý. V rámci společné obranné politiky vyjmenovala třeba společný vývoj obranných systémů, jednotnou exportní politiku na zbraně nebo vytvoření evropských intervenčních sil.

Závěrem projevu zmínila, že EU potřebuje společný přístup k migraci a jednotnou azylovou politiku. Nacionalismus a sobectví podle ní nemají v Evropě místo. Za svůj projev sklidila kancléřka bouřlivý potlesk europoslanců. Po jejím projevu, ale i během něj, se ale od některých ozývalo i bučení.

Vystoupení Merkelové ve Štrasburku bylo součástí vystoupení hlav států v Evropském parlamentu, kde s poslanci debatují o svých představách o budoucnosti Unie. Český premiér Andrej Babiš vystoupí před europoslanci v lednu.