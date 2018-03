Bojoval o život, po měsíci je doma. Novotný musí zase do nemocnice!

Bavič Petr Novotný (70) je po vážných zdravotních komplikacích, kvůli kterým musel být téměř na měsíc hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, opět doma. Přesto ještě nemá vyhráno. Musí pravidelně docházet do nemocnice, navíc by potřeboval operaci prostaty.

To, že je oblíbený bavič opět v rodinném prostředí, TN.cz potvrdil jeho syn. "Za dodržení určitých podmínek tátu propustili z nemocnice. Musí se do ní ambulantně vracet a tak dále, ale je doma, na což se neskutečně těšil a upínal se k tomu," svěřil se herec Pavel Novotný.

Do nemocnice se bavič dostal začátkem února kvůli tomu, že mu začaly selhávat orgány. Musel být připojen na plicní ventilaci, kvůli vážným problémům skončil na 60 hodin v umělém spánku (psali jsme zde).

Tehdy Pavel Novotný přiznal, že jeho tátovi šlo o život. Měl totiž otravu krve a nebýt prozíravosti jeho manželky, která pro jistotu zavolala sanitku, jeho záchrana by byla mnohem složitější. "Takhle zle ještě nikdy nebylo," řekl.

Nyní by bavič potřeboval operaci prostaty. Vzhledem k jeho komplikovanému zdravotnímu stavu by byl však zákrok velmi riskantní. I když ještě musí chodit do nemocnice, je rád, že je doma. "V neděli jsme hned u příležitosti jeho návratu a narozenin manžela naší Soni zagrilovali a byla pohoda a na tátovi je vidět, že děsně pookřál. Jsme fakt šťastní, že ho máme doma!" dodal syn Pavel.

Pavel Novotný poté, co jeho tátu hospitalizovali: