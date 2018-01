Měsíční předpověď: Přijde sníh i mráz! Kdy se konečně ochladí?

Výrazné ochlazení do Česka v příštích čtyřech týdnech nepřijde. Mrznout přes den by mělo jen na přelomu ledna a února, kdy bude i nejméně srážek. Pršet nebo sněžit má nejvíc hned v příštím týdnu. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).