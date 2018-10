Měsíční výhled: Budou příjemné teploty, pak pořádně přituhne!

Nadcházející měsíc bude jako celek teplotně nadprůměrný, i když se ke konci období významně ochladí. Pršet moc nebude, i když mohou přijít ojedinělé přeháňky. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V období od 29. října do 4. listopadu bude nejtepleji - denní teploty se budou pohybovat okolo 15°C.

Poté se začne ochlazovat, v týdnu od 19. do 25. listopadu už neměly v průměru přesáhnout 4°C, klesnout ale mohou i na -2°C. V noci navíc můžou teploty spadnout i na -5°C, proto se připravte na škrábání auta a nepodceňte přípravu vozu před zimou.



Pršet ani sněžit by ale moc nemělo. "Srážkově očekáváme období od 29. října do 25. listopadu 2018 průměrné. V prvních dvou týdnech předpovědi předpokládáme srážky spíše podprůměrné. Ve třetím týdnu by mělo být srážek nejvíce, čtvrtý týden předpokládáme srážkově opět průměrný," uvádí ČHMÚ.