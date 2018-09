Měsíční výhled počasí: Říjen bude docela teplý, pršet příliš nebude!

Následující čtyři týdny budou navzdory nastupujícímu podzimu ještě poměrně teplé, ochlazení by podle meteorologů mělo dorazit až na konci října. Deštníky příliš potřebovat nebudeme, vydrží totiž suché počasí s minimem srážek.

"Předpokládáme, že období od 1. do 28. října 2018 jako celek bude teplotně průměrné. V prvních třech týdnech předpovědi očekáváme průměrné týdenní teploty na úrovni průměrných týdenních teplot uplynulého týdne," uvedl v sobotu na svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V noci budou nejnižší průměrné teploty kolem čtyř stupňů nad nulou, ty odpolední budou naopak v průměru stoupat až ke čtrnácti stupňům.

Až v týdnu od 22. října se ochladí a denní i noční teploty spadnou na "podzimní" rozmezí od dvou do deseti stupňů nad nulou. I předtím ovšem bude počasí trošku jančit.

"Po prvním teplotně podprůměrném týdnu (od 1.do 7. října) se tak ve třetím týdnu předpovědi (od 15. do 21. října) dostaneme pravděpodobně do teplotně nadprůměrného týdne, čtvrtý týden předpovědi by pak měl být teplotně průměrný," oznámili meteorologové.

Průměrný by měl říjen být srážkově, deštníky tak příliš potřebovat nebudeme. Každý týden by mělo spadnout mezi pěti až deseti milimetry deště, Česko tak zůstane po suchém létě i nadále vyprahlé.